Rua do Belvedere e Estoril será urbanizada pela prefeitura

Cerca de dois quilômetros da Rua João Batista Boscardin Júnior, que atende ao Loteamento Belvedere e ao Recanto Estoril, vão receber urbanização por parte da Prefeitura de Apucarana. A autorização para elaboração do edital de licitação foi dada nesta terça-feira (14/01) pelo prefeito Júnior da Femac, durante ato no gabinete municipal. Região de chácaras de lazer e também de moradia para muitas famílias, a via conta com diversas associações que atraem grande fluxo de veículos.

Segundo projeto da Secretaria Municipal de Obras, no primeiro trecho de 970 metros junto ao Loteamento Belvedere, que já é servido por asfalto, entre o cruzamento da Rua Marcílio Dias até a Rua José Rodrigues de Almeida, será realizado um trabalho de reperfilamento asfáltico e construção de meio-fio. Já no trecho 2, com cerca de 980 metros, entre o cruzamento das ruas José Rodrigues de Almeida e vereador Manoel Olegário de Proença, na altura do Recanto Estoril, serão promovidos serviços de drenagem pluvial, construção de meio-fio e pavimentação nova.

No total, serão urbanizados 14 mil m² de via com investimento na ordem de R$1.490.000,00, com recursos municipais. “Esta obra é mais um compromisso da gestão Beto Preto que estamos celebrando seu início hoje. Gostaríamos de ter autorizado muito antes mas, infelizmente, o grande número de precatórios devido a dívidas herdadas impediu”, salientou o prefeito Júnior da Femac.

Bastante requisitada, assinalou Júnior, a obra estava há tempo no planejamento da gestão. “Trata-se de um investimento de grande alcance pois, além de atender as tradicionais chácaras de associações corporativas, de sindicatos da cidade e de empresários, que alugam para o lazer, nos últimos anos muitas famílias passaram a morar nesta região”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Ele frisa que espera assinar a ordem de serviço em cerca de 60 dias. “Com os projetos concluídos, estou agora enviando o processo para a Secretaria de Gestão Pública, que vai de fato realizar todo o certame visando a definição da vencedora da concorrência pública. Em média, este trâmite tem duração de 60 dias. Apesar de ser uma obra grande, sua execução é relativamente rápida e, com o tempo colaborando, vamos estar inaugurando esta melhoria em até cinco meses”, informou o prefeito.

Proprietário de área na localidade, Nelson Teles destacou que a obra financiada pela prefeitura vai gerar muito benefício. “Tenho acompanhado em especial o sofrimento dos moradores que circulam a pé. Pessoas com deficiência e outras necessidades, subindo a rua com muita dificuldade para ter acesso ao ônibus, que passa na entrada do Recanto do Lago (Núcleo Michel Soni)”, testemunhou Teles. “A “João Boscardin” é uma rua muito importante para toda esta região, interliga diversas chácaras. Em nome de todos da comunidade agradeço ao prefeito por nos ouvir e prontamente atender. Essa benfeitoria vai facilitar muito a vida de todos”, agradeceu.

Representantes do Legislativo Municipal, os vereadores Lucas Leugi e José Airton Deco de Araújo, enalteceram o investimento. “Tenho orgulho de fazer parte desta gestão Beto Preto/Júnior da Femac, um time de pessoas comprometidas com a cidade e que através do trabalho só fizeram Apucarana avançar. Esta obra sem dúvidas levará muitos benefícios para aquela região”, disse Deco. Para Lucas Leugi, a urbanização da “João Boscardin” resume a essência da atual administração. “Uma gestão que tem um olhar de desenvolvimento, que levou asfalto a bairros que esperaram por até 30 anos, colocando fim ao sofrimento de milhares de apucaranenses que durante todo este tempo precisaram colocar sacolinhas de mercado nos pés para evitar a lama e chegar limpos ao trabalho e à escola”, lembrou o vereador.