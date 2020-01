Mãe repreende filho e é agredida em Apucarana

Um rapaz é suspeito de agredir a própria mãe em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 22h19 de terça-feira (14), no Jardim das Flores, na Rua Cravo.

A mulher chamou a Polícia Militar (PM) e contou que o filho estava pedindo dinheiro para a avó. Ela foi repreender o jovem, que ofendeu a mãe com vários palavrões e ainda agrediu ela com socos no ombro e cabeça.

O rapaz disse para a PM que a mãe é muito nervosa e interferiu na conversa dele com a avó. E alegou que também foi agredido.

Os dois foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.