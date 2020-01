Concurso da Câmara de Apucarana tem quase 3 mil inscritos em sete cargos

A Comissão Coordenadora do Concurso Público da Câmara de Vereadores de Apucarana homologou nesta segunda-feira (13) as inscrições dos candidatos que pretendem concorrer às vagas disponíveis nos sete cargos oferecidos pelo Legislativo. O concurso recebeu um total de 2.844 inscrições regularmente aceitas pela comissão conforme obrigações constantes do edital. Inscrições foram realizadas no período de 18 de novembro a 13 de dezembro do ano passado. Nomes homologados já podem ser conferidos nos sites da Câmara de Apucarana e da Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina), responsável pela aplicação do concurso.



Os cargos oferecidos são adjunto legislativo (1 vaga), advogado (cadastro de reserva), contador (1 vaga), copeiro (1 vaga), escriturário legislativo (cadastro de reserva), telefonista (cadastro de reserva) e zelador (cadastro de reserva).



Os cargos mais procurados pela sequência são adjunto legislativo, com 1.017 inscritos, telefonista, com 541, escriturário legislativo, com 474 interessados, advogado, com 332 concorrentes, copeiro, com 277 inscritos, contador, com 114 e zelador, que recebeu 89 inscrições.



Segundo o presidente da comissão, o procurador jurídico da Câmara Fabio Yuji Yoshida Hayashida, as provas serão realizadas no dia 2 de fevereiro no campus da Unespar/Apucarana e em outro local que está sendo procurado pela coordenação. Ele observa que o concurso foi programado com a expectativa de receber em torno de 1.500 inscrições, porém recebeu quase o dobro. Diante disso, será necessário acomodar muitos candidatos em outro colégio. Em função disso, todos os locais, ensalamentos e horários das provas serão definidos e divulgados no dia 24 de janeiro. O concurso foi determinado pelo presidente da Câmara, Luciano Molina (Rede), com vistas a atender à demanda de servidores do Legislativo.