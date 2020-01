Rotary Club Apucarana 28 de Janeiro destina renda de evento para construção do novo setor de radioterapia da cidade

O Rotary Club Apucarana 28 de Janeiro realizou o evento “ 1º Tambaqui na Asa Delta”, promovido em prol da construção do novo setor de radioterapia da Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana.

A organização realiza ações para ajudar entidades do município e dessa vez foi voltada ao novo setor, que atenderá pacientes que precisam do tratamento de radioterapia. “É muito gratificante poder ajudar, contribuímos com pouco diante da grandiosidade da construção, mas se todos se empenharem com uma pequena parte, beneficiaremos um público muito grande”, afirma Eurico de Oliveira, Presidente do Rotary Club Apucarana 28 de Janeiro.

Com o novo setor, a Unidade oferecerá um tratamento avançado, de alta tecnologia. Atualmente, a fila de espera para iniciar as sessões de radioterapia em outros municípios da região ultrapassa o prazo de quatro meses e com o início das atividades em Apucarana, essa realidade será revertida. De acordo com Irmã Geovana Ramos, toda ajuda recebida terá um grande benefício na vida de cada paciente que será atendido na Unidade. “Somos gratos a todos que fizeram parte desse evento, pois não há prova maior do amor de Deus dentro de cada um, do que quando ajudamos quem mais precisa”, diz.