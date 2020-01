Simepar prevê tempo estável para Apucarana e região

Terça-feira (14) com previsão de tempo estável dos Campos Gerais até as praias paranaenses. Entre o norte, noroeste, oeste e o sudoeste do Paraná o dia será abafado, com chuvas típicas de verão, ou seja, precipitações de curta duração e isoladas, que não provocam chuvas em grandes áreas. Na fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul ainda há pequeno risco de temporais, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná,

Ao amanhecer Apucarana registrou 19ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 28ºC, não existe a previsão de chuva para Apucarana e região.

Na quarta-feira (15) o dia amanhece com tempo estável e o sol predominando em boa parte das regiões paranaenses. Porém, com a elevação das temperaturas, núcleos isolados de chuvas começam a se intensificarem a partir do começo da tarde. Assim, são previstas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões do Estado.

A temperatura deve chegar na casa dos 29ºC, com possibilidade de pancadas de chuva.