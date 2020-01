Trator tomba e mata trabalhador em Apucarana

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (13) após o trator que ele dirigia tombar na zona rural de Apucarana. O acidente aconteceu em um sítio na região do Contorno Sul.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e também do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionadas perto das 17h30 para atender ao acidente. Chegando ao local, os socorristas constataram o óbito.

De acordo com os bombeiros, o veículo teria tombado sobre o corpo da vítima. “O motorista passou muito perto de uma cava de contenção de chuva. De acordo com as marcas dos pneus deixadas na terra, o trator derrapou e acabou tombando, vindo a cair sobre o corpo dele”, afirmou o sargento Carlos Alberto Vieira, do 11º Grupamento dos Bombeiros (GB) de Apucarana.

A equipe dos bombeiros precisou utilizar um equipamento para levantar o trator e retirar o corpo do homem. O local é de difícil acesso. “Nosso caminhão quase ficou atolado. Tivemos que deixá-lo a cerca de 600 metros do local e pedir auxílio para o proprietário do sítio, com veículo particular, para auxiliar no transporte dos nossos equipamentos até o local do acidente”, afirmou o sargento.

O homem não portava documentos. Até a publicação desta reportagem, ele ainda não havia sido identificado.