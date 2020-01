Avenida Central do Paraná, em Apucarana, vai ganhar rotatória

A Avenida Central do Paraná vai ganhar uma intercessão com rotatória. O equipamento será construído no cruzamento com a Rua Dom Pedro II, no Jardim Ponta Grossa, nas imediações da capela mortuária. A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta segunda-feira (13/01), em ato no gabinete municipal, pelo prefeito Júnior da Femac. O investimento é de R$149.989,45 mil e terá como responsável a Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, vencedora da licitação.

O objetivo da prefeitura, através da Superintendência de Segurança, Trânsito e Transporte do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), é disciplinar e dar melhor fluxo ao tráfego. “Este trecho da Avenida Central do Paraná tem um tráfego intenso e a construção da rotatória acarretará na diminuição do conflito, proporcionando conforto e segurança ao trânsito, para os comerciantes e moradores da região”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Além da grande densidade populacional, citou Júnior, nos últimos anos – além da existência da Praça CEU e da Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão -, a via recebeu importantes obras públicas como a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), capela mortuária e, em fase de construção, está a nova sede do Fórum Trabalhista de Apucarana, o que aumentou o fluxo de veículos e exigiu o investimento.

Para a definição da intercessão em rotatória, explicou Júnior da Femac, a equipe técnica do Idepplan conduziu uma série de estudos. “Por falta de conhecimento, muitos sugeriram que fosse instalado um semáforo no local. Mas devido a existência da linha férrea, estava muito claro que não seria a solução, pelo contrário, traria ainda mais riscos para a população. A solução deveria trazer mais fluidez e a rotatória propicia isto”, detalhou o prefeito.

Definida a rotatória, um amplo estudo de levantamento de tráfego foi realizado para saber quantos e que tipos de veículos transitam pelo local diariamente. “Com isto foi possível dimensionar o tamanho e formato do equipamento que autorizamos construção e que estará preparado para suportar até trânsito de ônibus e carreta”, revelou o prefeito.



O raio da rotatória terá 10 metros com uma pista de 8 metros de largura. A área da rotatória e das ilhas compreenderá 392,40 m², serão 499,90 m² de calçadas e 1.611,80 m² de pavimentação e recape. “Um equipamento grandioso e bonito”, disse Júnior, frisando que a obra é mais uma marca da gestão Beto Preto. “Apucarana tem desde 2013 uma administração que pensa a cidade dos bairros para o centro, estabelecendo que todas os cidadão são importantes. A Apucarana onde o centro tinha flores e as ruas dos bairros tinham lama e poeira faz parte de um passado, deu lugar a uma gestão com planejamento, austeridade, seriedade e honestidade com os recursos públicos, que investe apenas com o que de fato é importante para a cidade”, concluiu Júnior da Femac.

Em nome da comunidade da região, o pároco da Paróquia Cristo Rei, padre Rui Fernando de Oliveira Santos cumprimentou a administração municipal pelo investimento. “Este projeto revela o olhar de cuidado da gestão pela comunidade. Uma obra bem pensada, que vai ajudar a salvar vidas”, pontuou o pároco.

Também prestigiaram o ato de assinatura da ordem de serviço o diretor-presidente do Idepplan, Lafayete dos Santos Luz, o superintendente de Segurança, Trânsito e Transporte do Idepplan, Carlos Mendes, secretários municipais e os vereadores Lucas Leugi, Mauro Bertoli, Franciley “Poim” de Godoi e José Airton “Deco” de Araújo. A empresa tem até 90 dias para concluir a obra.