Acesso ao distrito Correia de Freitas é recapeado

A Prefeitura de Apucarana está promovendo melhorias na malha viária. Nesta segunda-feira (13), a empresa contratada pelo Município iniciou o recape de um trecho de cerca de 600 metros de extensão, no acesso ao Distrito de Correia de Freitas.

O prefeito Junior da Femac anunciou a obra na semana passada. “O serviço deveria ter começado imediatamente, mas o período chuvoso não permitiu. Porém, hoje a obra pôde ser iniciada e esperamos que o tempo colabore para que ela seja rapidamente finalizada”, pontua Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, o trecho será reperfilado e receberá uma camada de recape. Com investimento de R$ 75 mil, o serviço abrange uma área de 4 mil metros quadrados e integra as ações que marcam os 76 anos de Apucarana. “Vamos inaugurar obras por toda a cidade e no Correia de Freitas faremos o recape total da entrada do Distrito, desde a rodovia até a igreja”, reitera o prefeito.

A via que está sendo recuperada é a Avenida Getúlio Vargas, no trecho inicial compreendido entre a PR-532 Irineu Sacchelli e a Rua Wilian Davis. “Também iremos promover melhorias na praça, localizada em frente à igreja, levando o recape asfáltico para facilitar o acesso durante as celebrações”, completa.

Junior da Femac lembra que no ano passado a Prefeitura já havia promovido diversas melhorias no Distrito, como a instalação de calçada e de postes e luminárias no trecho que agora está recebendo a recuperação asfáltica. “Na praça da igreja também executamos todas as calçadas internas em concreto e, no entorno da academia ao ar livre, levamos a iluminação. Também fizemos a manutenção das estradas da Vila Rural Volveno Bertoli e em outros locais, como a Estrada da Jacucaca”, salienta, citando ainda a reforma e ampliação da Escola Padre Antônio Vieira que foi realizada na gestão Beto Preto.