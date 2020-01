Moradores cobram melhorias na Rua Haiti em Apucarana

Moradores do Parque Bela Vista, que vivem na Rua Haiti, pedem que melhorias sejam feitas no local, pois toda vez que chove forte, a água invade as casas.

Segundo Mablo Silva, na tarde de domingo (12), após a forte chuva que caiu em Apucarana, a casa dele foi inundada. O morador também contou que o muro da casa caiu por causa da enxurrada. "Toda vez que chove é a mesma coisa, nossa rua é a única aqui no bairro que não tem bueiro, toda vez que chove entra muita água. Perdi parte do muro, que caiu por causa da enxurrada," detalha.

Ainda de acordo com o morador, eles já perderam móveis. "Meu tio é cadeirante, ele mora nos fundos e a água também invade a casa dele. Já perdemos móveis, e toda vez que começa a chover, a gente já se prepara para tentar tirar a água da chuva o mais rápido possível. É preciso que algo seja feito, estamos sofrendo nessa região," finaliza.

O secretário de obras, de Apucarana, Herivelto Moreno, repassou que uma equipe da prefeitura vai até o local, para ver o que pode ser feito.

Veja o vídeo de como ficou a casa, após a chuva de domingo.