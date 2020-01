Apucarana recebe quatro novas ambulâncias

A saúde de Apucarana ganhou mais um grande reforço na sua frota, com destaque ao serviço de socorro de urgência e emergência. Em solenidade na Praça do Redondo, com a presença do prefeito Junior da Femac e do secretário de estado da Saúde, Beto Preto, foram entregues, no último sábado, quatro ambulâncias zero quilômetro, sendo três para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e uma para a Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O investimento total é de R$ 641 mil.

Uma ambulância Fiat Strada Working foi destinada a AMS, no valor de R$ 74 mil, com recursos do governo federal, licitada e comprada pela administração municipal. Outras duas ambulâncias Mercedes Benz padrão, no valor de R$ 172 mil cada, foram garantidas dentro da política do Governo Federal de renovação de frota do SAMU a cada cinco anos.

A quarta ambulância, Mercedes Benz avançada de suporte de vida (UTI móvel), também foi entregue ao SAMU no valor de R$ 223 mil, incluindo os equipamentos instalados, com recursos do Governo do Estado.

“Está sendo oficializado neste momento um investimento de quase R$ 700 mil na área da saúde de nosso município. Tem veículo comprado pelo município, e com recursos do Estado e do Governo Federal. Isso é uma demonstração de união das três esferas de governo que se transforma em veículos, obras e programas para atender quem mais precisa”, afirmou o prefeito Junior da Femac.

“Essas ambulâncias vão dar mais condições de trabalho a equipe do SAMU que já faz um atendimento de excelência em nossa cidade”, complementou o prefeito.

O secretário de estado da Saúde Beto Preto destacou que a saúde está vivenciando uma renovação de frotas do SAMU “nunca antes vista. Neste momento em que Apucarana está recebendo estas novas ambulâncias anuncio que outras três vão ser destinadas para a cidade em breve e mais duas para o grupamento de Bombeiros local. O SAMU é um hospital sobre rodas, salvando vidas todos os dias. As ambulâncias são importantes, mas sem os profissionais que nela atuam esse socorro de urgência e emergência não estaria fazendo a diferença na vida da população que necessita deste atendimento”, observa Beto Preto.

O diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta, comemorou o recebimento das ambulâncias destacando a parceria do governo do estado, através da SESA, com o prefeito Junior da Femac. “A saúde de Apucarana só tem a ganhar visando à melhoria do atendimento na rede pública de saúde”, avaliou Kaneta.

A gestão Beto Preto e Junior da Femac vem investindo na renovação da frota do município, especialmente na saúde. Nos últimos sete anos, a Autarquia Municipal de Saúde recebeu 42 novos veículos, tendo como resultado o baixo custo de manutenção e prestação de melhor atendimento ao paciente.

A solenidade de entrega das ambulâncias contou com a presença da coordenadora médica e geral do SAMU, Vera Lucia Lorenzon, e dos vereadores Márcia Sousa, Lucas Leugi, José Airton “Deco” de Araújo, Gentil Pereira, Antônio Sidrin e Francisley Poim