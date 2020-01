ACIA entrega prêmios da campanha de Natal

Os 18 clientes premiados pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) no mês passado na campanha de Natal, retiraram seus prêmios na última sexta-feira (10).

Eles fizeram suas compras nas lojas participantes da campanha, do comércio de Apucarana e faturaram diversos prêmios como utensílios domésticos e eletroeletrônicos. Os vendedores nomeados nos cupons sorteados ganharam Sanduicheiras Grill.

O último sorteio da campanha acontece no dia 17 de janeiro, além dos prêmios, um carro zero Km também será sorteado. "Dia 17 às 18h, será nosso último sorteio. Tivemos uma adesão muito grande, e convidamos as pessoas que continuem comprando," disse Jayme Leonel, presidente da ACIA.