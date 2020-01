Cadastramento biométrico atinge 97,29% do eleitorado da região

O Tribunal Superior

Eleitoral (TSE) divulgou no último final de semana um relatório parcial do cadastramento biométrico de eleitores no País, por estados e por municípios. De acordo com o relatório, o processo já atinge 115,5 milhões, ou seja, 78,08% do eleitorado brasileiro.Os estados do Ceará, do Maranhão e do Paraná são os únicos que já concluíram a revisão biométrica, conforme cronograma estabelecido pelos seus respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). No entanto, nenhum atingiu 100% do eleitorado.

De acordo com o relatório, atualizado até este sábado (11/01), nos 399 municípios do Paraná fizeram a biometria 7,9 milhões de eleitores de um eleitorado de 8 milhões, o correspondente a 97,99%.

Nos 30 municípios da região de Apucarana, que inclui Arapongas, Sabáudia, Manoel Ribas e Ortigueira o cadastramento biométrico atingiu 354.020 eleitores, de um eleitorado de 363.870, ou seja, 97,29%. Ariranha do Ivaí, que pertence à Comarca Eleitoral de Ivaiporã, é o único município da região que conseguiu atingir a revisão biométrica de 100% do eleitorado apto a votar, ou seja, um total de 2.539 eleitores.

Outro município que chegou bem próximo dos 100% foi Rio Bom, que tem hoje 2.862 eleitores cadastrados biometricamente, de um total de 2.863 inscritos. Em seguida vêm Novo Itacolomi, com 99,92% dos eleitores cadastrados, Sabáudia com 99,91% e Cambira e Lunardelli, ambos com 99,90%.

Nas cidades onde os eleitores não participaram da revisão biométrica dentro do prazo, eles ainda podem regularizar sua situação diretamente nos cartórios eleitorais, de forma ordinária. Caso contrário, não poderão votar nas eleições municipais deste ano, já que tiveram seus títulos cancelados automaticamente.