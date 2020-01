Simepar prevê calor e pancadas de chuva para Apucarana e região

O domingo (12) será mais um dia de tempo quente e úmido em todas as regiões do Paraná. A combinação de calor e umidade do ar elevados favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade principalmente a partir da tarde. Assim como nos últimos dias temporais isolados podem ser registrados, especialmente no interior do Estado (maior potencial no oeste, noroeste e no norte pioneiro), informa o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 20ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 28ºC, existe a previsão de pancadas de chuva.

A segunda-feira (13) vai apresentar algumas mudanças nas condições do tempo no Paraná. Um ar ligeiramente menos aquecido atua na faixa leste (RMC e litoral) e deixa as temperaturas ligeiramente mais baixas. Além disso a possibilidade para ocorrência de chuvas é baixa. No interior do Estado o tempo quente e úmido segue contribuindo para formação de chuvas de verão.



A temperatura deve chegar aos 26ºC, existe a possibilidade de pancadas de chuva.