Motorista atropela duas pessoas em Apucarana e é preso por embriaguez ao volante

Um motorista de 58 anos foi preso por embriaguez ao volante após atropelar duas pessoas em Apucarana. Ele tentou fugir, mas testemunhas do acidente conseguiram segurar o suspeito.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h30. O atropelamento aconteceu na Rua Magno Cavalcanti, no Residencial Sumatra. Uma mulher e um homem, ambos de 26 anos foram atingidos pelo carro.

Segundo os Bombeiros, a mulher sofreu ferimentos leves, já o homem ficou gravemente ferido. Os dois foram socorridos e levados até o Hospital da Providência.

O motorista do carro tentou fugir mas foi contido por testemunhas. Ele também sofreu ferimentos, estava com um corte no supercílio esquerdo. O condutor foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento, Upa, após ser medicado, foi preso.

De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, dificuldade em se equilibrar sozinho e vermelhidão nos olhos.



O jovem que foi atropelado, não resistiu e morreu durante a madrugada deste domingo.