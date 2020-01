Em uma hora, PM registra quatro denúncias de violência doméstica

Quatro denúncias de violência doméstica foram registradas em apenas uma hora, na sexta-feira (10), em Apucarana. Os casos aconteceram entre as 22h e 23h no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, Jardim Catuaí III, no Distrito do Pirapó. Nenhum dos autores foi preso.

O primeiro caso da noite ocorreu na Rua Coqueiro, no Afonso Camargo. A vítima disse à Polícia Militar (PM) que está sendo perseguida pelo ex-namorado, pois ele não aceita o fim do relacionamento. Ela disse que foi empurrada pelo rapaz que tentou agredi-la, motivo pelo qual decidiu representar contra o ex.

A PM atendeu outra denúncia no mesmo bairro, na Rua Sassafrás. A vítima disse que o marido chegou em casa embriagado e tentou agredi-la. As filhas do casal impediram a agressão e chamaram a polícia. Neste caso, a mulher desistiu de representar contra o marido.

Uma moradora da Rua Elid Budian, no Jardim Catuaí chegou a chamar a polícia, contudo, desistiu e cancelou a solicitação. Os policiais orientaram a mulher para que ela tome as medidas necessárias se acaso a situação voltar a acontecer. A PM também foi acionada para atender uma situação de violência doméstica na Rua Antônio Sorze, no Pirapó, mas quando chegou no local a moradora disse que teve uma discussão com o companheiro e que ele havia saído do local.