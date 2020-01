Funcionário de concessionária é preso após confessar que planejou roubo com vizinho, em Apucarana

Um adolescente de 17 anos que trabalhava como office boy para uma concessionária foi apreendido após confessar que planejou o roubo de um malote, na sexta-feira (10), em Apucarana. O menor disse à Polícia Militar (PM) que estava a caminho do banco com um malote contendo dinheiro e cheques, quando foi roubado por um rapaz por volta das 15 horas, na Praça Interventor Manoel Ribas, no centro da cidade.

Entretanto, ele foi desmascarado pelo serviço de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar (P2) que desconfiou da história após perceber certo nervosismo do adolescente que entrou em contradição durante o depoimento.

Após analisar imagens das câmeras de segurança que registraram o roubo, uma equipe da P2 foi até a casa do funcionário, na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Ponta Grossa, onde encontrou dois suspeitos com as mesmas características dos supostos ladrões que aparecem no vídeo.

O funcionário da concessionária ficou muito nervoso ao se deparar com os policiais em frente a sua casa e acabou confessando que planejou o roubo juntamente com seu vizinho. O adolescente foi apreendido e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial.