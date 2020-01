Jovem é preso com pedras de crack e maconha, em Apucarana

Um jovem de 21 anos foi preso com mais de 14 pedras de crack, na tarde de sexta-feira (10), em Apucarana. O rapaz foi preso após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia anônima sobre a atividade ilegal que ele estava praticando em frente a uma casa na Rua Benvindo Domingos, no Jardim Cidade Alta.

Segundo a PM, a informação era que o traficante não carregava toda droga consigo, pois em caso de ser abordado pela polícia, seria preso como usuário. Diante das informações, os policiais revistaram o suspeito e com ele foram apreendidas duas pedras de crack e uma porção de maconha. Dentro da casa dele a PM localizou mais 11 pedras de crack escondidas perto do ralo do banheiro.

Durante as buscas, a polícia recebeu informações de que há grande movimentação de usuários de drogas no local. O jovem foi preso e encaminhado à delegacia.