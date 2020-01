Bandido agride funcionário e rouba malote com dinheiro de empresa, em Apucarana

Uma concessionária teve o malote de dinheiro roubado na tarde de sexta-feira (10), na Praça Interventor Manoel Ribas, no centro de Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), um funcionário estava levando o malote para depositar o dinheiro e cheques no banco, quando foi abordado por um ladrão.

O bandido agrediu o funcionário com um chute, tomou o malote com dinheiro e fugiu sentido o Colégio Cobra. A vítima disse que chegou a correr atrás do bandido, contudo ele subiu na garupa de uma moto e fugiu com ajuda de um comparsa.

Conforme a PM, o malote continha uma pequena

quantia em dinheiro e algumas folhas de cheques de diversos bancos. A polícia fez buscas, porém até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado.