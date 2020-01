Empresas do Sivale participam de projeto piloto de digitalização de processos industriais

O Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Vale do Ivaí (Sivale) foi um dos sindicatos escolhidos no estado do receber um projeto piloto sobre digitalização de processos industriais, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP).

“Abrimos o ano com essa ótima notícia as empresas do setor. Este projeto é inovador e vai permitir que os beneficiados tenham um ganho de competitividade, reduzindo as perdas de produção” ressalta a presidente do Sivale, Elizabete Ardigo.

Cerca de 10 empresas serão beneficiadas. A instalação do sistema ocorrerá daqui 15 dias. “Com este projeto, os setores de produção das empresas poderão ser controlados através de um software que vai coletar, armazenar, processar, analisar e controlar toda a planta produtiva”, explica Ardigo.

Dessa forma o empresário pode reconhecer os gargalos existentes, diminuindo perdas e aumentando a produtividade. Segundo Elizabete, houve uma busca do sindicato por esta ferramenta. “Entendemos que hoje é uma das principais necessidades da cadeia produtiva. E ficamos muito felizes em conseguir trazer este projeto. Ou melhor, em sermos escolhidos para aplicar este projeto nas empresas da nossa região.”, pondera a presidente.

As empresas terão acesso gratuito ao sistema durante quatro meses. Após esse período, se estiveram satisfeitas com o resultado, poderão adquirir o sistema pagando uma mensalidade de baixo custo.

O consultor do Senai, Jorge Augusto Couto, apresentou ontem para empresários que se inscreveram no projeto alguns cases. “Ele destacou os resultados que as indústrias tem obtido com o novo sistema. Por isso, acreditamos que saímos na frente e, consequentemente , neste mercado cada dia mais competitivo essas empresas ganharam um diferencial”, frisa Ardigo