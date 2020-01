Estudantes das redes municipal, estadual e particular voltam às aulas em fevereiro; confira o calendário 

Estudantes da rede municipal de ensino de Apucarana voltam às aulas no dia 6 de fevereiro. Já os alunos da rede estadual de ensino da Cidade Alta, retornam aos estudos no dia 5 de fevereiro. Quem também volta a estudar no dia 3 de fevereiro são os estudantes do ensino médio da rede particular.

Na rede estadual, professores se reúnem no dia 3 e 4 de fevereiro para estudos e planejamento do ano letivo. As aulas seguem até o dia 31 de julho, quando acontecem as próximas férias dos alunos dos colégios estaduais.

Os Centros Municipais de Educação Infantil de Apucarana (CMEI´s) também retornam as atividades no dia 5 de fevereiro.