Deputado defende mensalidades em universidades públicas para alunos ricos

O Deputado Estadual, delegado Jacovós, durante entrevista para o site TNOline, nesta sexta-feira (10), disse que pretende apresentar neste ano, um projeto que estipula uma mensalidade para alunos ricos, que estudam nas universidades do Paraná.

Conforme o deputado, ele já estuda com a equipe a apresentação do projeto. " Quero criar no Paraná, uma restrição para que as universidades estaduais pudessem abrigar na sua maioria estudantes paranaenses. Assim todos os pobres estudantes teriam vagas nas universidades. Um milionário de outro estado que vem fazer um curso, por exemplo, de medicina, pagaria uma mensalidade de pelo menos um salário mínimo. O pobre que vem de outro estado, continua sem pagar nada," comenta.

A projeto ainda está sendo formulado e deverá ser apresentado pelo deputado ainda neste ano. "É um projeto polêmico, que estamos estudando. Se ficar comprovado que a pessoa é rica, ela então pagaria essa mensalidade. As pessoas são iguais perante a lei, mas um rico obviamente tem condições de pagar por algo privado, esse é um dos meus projetos que pretendo apresentar em 2020," finaliza o deputado.

Assista e entrevista com o deputado: