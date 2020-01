Deputado Jacovós diz que pode ser candidato a prefeito em Apucarana ou Maringá

O Deputado Estadual, delegado Jacovós, eleito em 2018 com 61.310 votos, durante entrevista ao site TNOline, fez um balanço de seu primeiro ano na assembléia e não descartou ser candidato a prefeito, em Apucarana ou Maringá.

Segundo o deputado, ele já foi procurado por grupos políticos da cidade, que fizeram a proposta. "Eu não sai candidato a deputado para ser prefeito, não tinha essa intenção, mas pessoas me procuraram, eu tenho sido procurado por grupos querendo que eu me lance candidato a prefeito de Apucarana. Eu avalio essa possibilidade," detalha o deputado.

De acordo com Jacovós, para que isso aconteça, ele precisa mudar seu domicílio eleitoral, que atualmente é em Maringá. O prazo para que isso aconteça é até quatro de abril. "Eu sempre deixei claro durante campanha que meu domicílio era em Maringá, onde estou desde 2011, por isso que lá em Maringá também se cogita meu nome para prefeito. Eu estou avaliando as duas possibilidades," informa.

Ainda conforme o deputado, ele vai ficar atento as movimentações políticas, para decidir se será ou não candidato a prefeito de Apucarana.

"Apucarana ficou 30 anos sem um deputado, e agora temos dois, o que não podemos é deixar que a cidade fique dividida em grupos políticos, que a cidade sofra prejuízo. Se eu perceber que meia dúzia de gente está querendo decidir os destinos de Apucarana para daqui 10, 12 anos, se eu perceber, ai eu digo que entro na eleição, estou verificando. Mas em Apucarana existem pessoas capacitadas para disputar o cargo," ressalta.

O deputado ainda disse que precisa aguardar para ver se apoia algum possível candidato da cidade.

"Vai depender da orientação do governador, sou da base do governo, devo lealdade a ele, não concordo com tudo, mas preciso aguardar para ver como fica," finaliza Jacovós.

Acompanhe a entrevista completa.