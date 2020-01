Simepar prevê calor e chuva para Apucarana e região

Na sexta-feira(10) uma nova área de baixa pressão sobre o continente e uma frente fria de fraca atividade sobre o oceano mantém o potencial para chuva. São previstas chuvas a partir da tarde e de curta duração que podem atingir todas as regiões do Paraná de forma bem isolada. As temperaturas continuam com forte elevação ao longo do dia, sendo um dos "gatilhos" para a formação de temporais, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 20ºC, a temperatura máxima deve ser de 27ºC durante a tarde. Existe a previsão de pelo menos 10 milímetros de chuva.

O sábado (11) segue com as características atmosféricas semelhantes aos últimos dias. Tendo valores de temperaturas elevadas, um ambiente abafado em todas as regiões e um potencial elevado para a formação de temporais a partir da tarde.



Amanhã a temperatura deve chegar aos 30ºC com possibilidade de 10 milímetros de chuva.