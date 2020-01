PM registra cinco furtos em Apucarana

A Polícia Militar (PM) registrou na quinta-feira (9) e madrugada de hoje (10), pelo menos cinco furtos na cidade.

O primeiro crime aconteceu no centro da cidade, o proprietário de um estacionamento contou que ao chegar para trabalhar, percebeu que haviam várias telhas quebradas.

Do local foram furtados uma TV portátil com DVD, um sensor de alarme e R$51 reais em moedas. O outro caso aconteceu também no centro da cidade.

Um pessoa chamou a PM e disse que realizava compras em uma loja e um casal aproveitando de sua distração furtou sua carteira, contendo documentos pessoais, R$ 30, e um cartão de crédito. A ação foi registrada pela central de monitoramento da loja. As imagens serão analisadas.

O outro furto aconteceu na Rua Prof. joão Cândido Ferreira. O proprietário de um restaurante constatou que parte do telhado e forro estavam arrombados. Do espaço foram furtados, um notebook, uma impressora de rede marca Epson; três celulares nove garrafas de bebidas, seis Kg de salmão e três kg de atum.

Outro furto aconteceu na Rua Rafael Sorpile, no Jardim Marissol. A vítima repassou que saiu para trabalhar e ao retornar percebeu que a porta da sala estava com a fechadura arrombada e a cerca elétrica nos fundos danificada. Da residência foram levados uma TV, um aparelho notebook, aproximadamente 40 semijoias, corrente, brincos e pulseiras, além de uma bicicleta.

O último caso aconteceu durante a madrugada de hoje, na Avenida Minas Gerias, no Jardim Apucarana. A vítima contou que arrombaram a grade que fica aos fundos do posto de combustível e o escritório do local. Todo espaço estava revirado e furtaram uma central de alarme e um dvr.

Em todos os casos, um boletim foi registrado. A PM realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.