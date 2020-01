Mulher e adolescente são flagradas furtando café em mercado de Apucarana

Uma mulher e uma adolescente foram flagradas furtando caixas de café em um mercado de Apucarana. O crime aconteceu no começo da tarde de quinta-feira (9).

Funcionários chamaram a Polícia Militar (PM), e relataram que as duas estavam em atitude suspeita no mercado. Através do sistema de segurança, foi constatado que elas teriam colocado os produtos em uma sacola.

Segundo os trabalhadores, as suspeitas passaram pelo caixa, pagaram por alguns produtos e deixaram o local. As duas foram abordadas e encontraram com elas, sete caixas de café, que estavam na sacola.

Conforme os funcionários, apenas duas caixas de café foram pagas. A PM repassou que a mulher alegou que por descuido não realizou o pagamento das caixas, pois estava em uma ligação telefônica e parte dos produtos estavam com a adolescente, o que fez com que ela achasse que todos os produtos foram pagos.

A mulher ainda disse que pagaria por todas as caixas de café, que custam R$17,98 cada.

As suspeitas foram levadas para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.