Rodonorte realiza detonação de rochas no Contorno Sul de Apucarana

Nesta sexta-feira (10), acontece mais uma detonação de rochas, na região do Contorno Sul de Apucarana. a informação é da CCR RodoNorte.

O procedimento acontece no km 241, próximo do Motel Paradise. Para total segurança, o trânsito neste ponto da BR 376 fica interditado nos dois sentidos a partir às 11h50. A detonação é feita a meio-dia e por volta das 13 horas a pista está liberada.

O período de interdição leva em conta o tempo necessário para a preparação, detonação e limpeza da pista; desta forma, o procedimento realizado pela CCR RodoNorte propicia segurança para colaboradores da obra, moradores da região e também os motoristas que circulam pela rodovia.

A CCR RodoNorte retomou as diversas obras realizadas ao longo das rodovias cuidadas pela concessionária no Paraná. A principal delas é a maior obra rodoviária em andamento no Estado, a duplicação da BR 376 entre Ponta Grossa e Apucarana: com as liberações de tráfego realizadas no 2º semestre de 2019, a Rodovia do Café passou a contar com mais de 100 km duplicados.