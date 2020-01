Princípio de incêndio mobiliza equipe dos Bombeiros em Apucarana

Um princípio de incêndio mobilizou uma equipe dos Bombeiros de Apucarana. O incidente aconteceu em um comércio, localizado na Rua Hermes da Fonseca, no Jardim Trabalhista. A equipe foi chamada por volta das 08h10, da manhã de hoje (10).

Conforme os Bombeiros, a equipe chegou rápido, controlou o incêndio que estava em seu começo e resfriou o espaço.

Com a chegada do proprietário do trailer de lanches, foi constatado que o fogo teria começado em uma geladeira.

O incêndio causou pequenos danos. As causas serão apuradas.