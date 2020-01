Cartório Eleitoral volta aos trabalhos em horário restrito em Apucarana

O Cartório da 28ª Zona Eleitoral da Comarca de Apucarana já

retomou as suas atividades normais nesta semana após o recesso forense de final e início de ano. No entanto, até o dia 20 deste mês, a unidade estaráfuncionando em horário restrito, ou seja, das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Após esta data, volta ao seu horário normal das 12 às 19 horas. Nesses dias, o fluxo de pessoas tem sido na média de 30 a 40 pessoas por dia.

Por enquanto, o cartório continua funcionando provisoriamente numa das salas do Fórum Desembargador Clotário Portugal, localizado na área central da cidade. Desde outubro do ano passado o atendimento passou a ser feito no Fórum do Judiciário em função da reforma do prédio do Fórum Eleitoral, que fica na região do Parque Jaboti. Nos próximos dias o atendimento deverá voltar para lá.

Segundo a analista judiciária Jeane Genara Volpato, as obras de reforma das instalações do antigo prédio já estão praticamente concluídas. Agora o espaço físico está passando por um processo de limpeza e, na sequência, serão reinstalados os equipamentos. Após este procedimento, a Justiça Eleitoral volta a atender ao público nas suas instalações de origem.

Nesta semana, o movimento de pessoas no Cartório Eleitoral está crescendo aos poucos. Na maioria dos casos, são pessoas tentando regularizar seu título de eleitor, seja por não terem votado nas últimas eleições, seja porque não fizeram o cadastramento biométrico na época estabelecida. Aproveitando o período de férias, alguns cidadãos também estão fazendo transferência de

domicílio eleitoral e outros procurando fazer o primeiro título de eleitor.

Quem procurou o Cartório Eleitoral ontem foi o estudante José Marcos Ferrareto, 18 anos, morador no Conjunto Habitacional Osmar Guaraci Freire. Ele foi fazer o seu primeiro título de eleitor já pensando em votar nas eleições municipais deste ano. “Acho muito importante a gente participar das eleições para prefeito e

vereador”, disse Ferrareto, destacando a importância da eleição em nível municipal. Além disso, ele também está precisando do título de eleitor para fazer sua matrícula no curso de Serviço Social da Unespar, campus de Apucarana.