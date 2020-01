Construção do Espaço das Feiras é iniciada em Apucarana

A Construtora Vitorino, de Apucarana, iniciou nesta semana a obra do Espaço das Feiras que funcionará na Rua Talita Brezolin, ao lado do Cemitério da Saudade e da Capela Nossa Senhora da Esperança. A ordem de serviço foi assinada no dia 20 de dezembro pelo prefeito Junior da Femac.

A obra, com prazo de execução de 6 meses, terá um investimento de R$ 1.616.670,59, com recursos próprios do município, sendo que R$ 1.250.000,00 são de recursos de devolução do Legislativo. Este equipamento público foi projetado para abrigar as principais feiras existentes em Apucarana, com destaque às do produtor rural e do artesanato, que hoje funcionam no Terminal Urbano de Transporte Coletivo Sílvio Stocco.

“Além da parte preparada para gastronomia e para feira, neste espaço vai acontecer, uma vez por semana, a Feira da Roupa. Apucarana produz 25,2% de toda roupa confeccionada no Paraná e vamos garantir um local de comercialização para este importante setor da nossa indústria”, informa o prefeito Junior da Femac.



O espaço das feiras de Apucarana contará com um grande pavilhão coberto, com área de 1.400 metros quadrados. Além de 30 pontos gastronômicos fixos, será destinado espaço livre com capacidade para abrigar mais 80 feirantes. Toda a estrutura será metálica e o espaço atenderá critérios de acessibilidade, contando também com área de carga e descarga, sanitários, fraldário e deck externo.



O pavilhão terá 100 metros de comprimento por 13 metros de largura. Também foi projetado um espaço para colocação de mesas ao ar livre. “A ideia é que seja um espaço público, livre e totalmente aberto, que possa abrigar vários tipos de feira”, afirma Anellize Alves Campana, arquiteta do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), responsável pela elaboração do projeto.