Após chuvas, Prefeitura intensifica recuperação do asfalto 

Com a chegada das chuvas de verão, os danos na malha viária de Apucarana se avolumaram. Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos está intensificando os trabalhos de recuperação do pavimento, priorizando os trechos mais danificados.

Nesta quinta-feira (09) os serviços foram executados nas ruas Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, nas proximidades do Colégio Platão. “Apucarana tem 670 quilômetros de ruas e, em mais da metade delas, o asfalto é bastante antigo, fazendo com que a água infiltre com maior facilidade e gerando danos no pavimento”, frisa o prefeito Junior da Femac.



De acordo com o prefeito, a Secretaria Municipal de Obras estabeleceu um cronograma de obras e diariamente os serviços serão executados em uma região da cidade. Nos próximos dias, a recuperação emergencial será feita no Jardim Catuaí, Jardim Trabalhista, Jardim Itália e Parque Industrial Oeste II, entre outros.

O prefeito lembra que a previsão para os próximos dias é de chuva e pede a compreensão da população. “Estamos atentos, definindo prioridades e diariamente recebendo informações da situação das ruas. Sabemos que a previsão é de mais chuva para os próximos dias, mas isso não será empecilho para que continuemos os trabalhos de recuperação. A nossa equipe está de prontidão e aproveitaremos ao máximo o tempo disponível para avançarmos nos trabalhos”, reitera Junior da Femac.