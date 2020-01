Prefeitura de Apucarana abre inscrições para cursos gratuitos

A Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Emprego, através do Centro de Qualificação Total, informa abertura de inscrições no próximo dia 14 para dois cursos oferecidos gratuitamente pela prefeitura Apucarana. Com 30 vagas, o de “Organização de Almoxarifado e Estoque” exige idade mínima 18 anos. Já o de Design de Sobrancelhas, com 20 vagas, recebe alunos a partir dos 16 anos.



As inscrições ficam abertas até o dia 5 de fevereiro, no Centro de Qualificação Total, localizado na Rua Ouro Verde, 300, Jardim América, fone 3426-7241, nos horários de 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. A escolaridade necessária é fundamental incompleto.



Os maiores de 18 anos devem apresentar fotocópia do RG e CPF. A documentação necessária para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos é fotocópia do RG e CPF e deverão estar acompanhados dos responsáveis (pai ou mãe) também munidos de fotocópia do RG e CPF.

Os cursos serão realizados no Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC), localizado na Rua Gastão Vidigal, 185, (próximo do lago Jaboti) com início das aulas no dia 17 de fevereiro e termina no dia 21 de fevereiro, no horário das 19 horas às 22 horas, de segunda-feira a sexta-feira. Os dois cursos são de 15 horas.