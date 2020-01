Veículos colidem na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

Dois carros colidiram na manhã desta quinta-feira (09) na Avenida Minas Gerais, região central de Apucarana. Uma caminhonete VW Saveiro carregada com madeira, pertencente ao Governo do Estado do Paraná, que seguia sentido norte-sul, bateu na lateral de um Ford Fiesta, que ficou atravessado na pista.

Não houve registro de ferimentos graves em nenhum dos ocupantes dos dois veículos. Com o acidente, o fluxo no sentido norte-sul ficou bloqueado em uma das pistas, o que causou lentidão.

O local é bastante utilizado por motoristas para realizar uma conversão à esquerda que não é permitida. Para fazer a manobra proibida, os veículos utilizam o pátio de um posto de combustíveis, chegando inclusive a pararem em local proibido, no meio da pista, para fazer a conversão. A situação já foi alvo de reportagem da Tribuna.

(Foto: Neto Domingues)