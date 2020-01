Bebê de 1 ano e 4 meses de Apucarana que se acidentou em Maringá morre no hospital

Morreu nesta quarta-feira (8), em Maringá, o bebê de um ano e quatro meses vítima de um acidente de trânsito causado por um motorista com sinais de embriaguez na véspera do Ano Novo no Contorno Norte de Maringá. A pequena Yasmin Aoki é de Apucarana e estava internada na Santa Casa de Maringá. Seu estado de saúde vinha mobilizando correntes de solidariedade no município.

O bebê estava internado em estado grave desde a manhã do acidente, que ocorreu no dia 31 na BR-376. O carro onde estava a menina – que seguia sentido Paranavaí - se envolveu em uma colisão com outro veículo que seguia no mesmo sentido e bateu na traseira. Outras duas pessoas ficaram feridas: uma criança de 8 anos que estava no mesmo carro de Yasmin e o motorista do segundo veículo. Segundo a PRF, que esteve no local, o motorista que atingiu o carro da família apresentava sinais de embriaguez.

Yasmim é velada na capela mortuária central de Apucarana, e seu corpo será cremado às 15h, em Maringá.