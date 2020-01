Cemitérios municipais recebem nova arborização

Uma operação conjunta entre a Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) e Secretaria Municipal da Agricultura promove o plantio de árvores de porte adequado nos três cemitérios municipais da cidade. No Cemitério da Saudade, localizado na área central, os trabalhos já foram concluídos nesta quarta-feira com o plantio de 100 mudas de hibiscos e 100 mudas de citronela.

O diretor-presidente da Aserfa, Marcos Bueno, lembra que no final do ano passado a administração municipal cumpriu integralmente o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Meio Ambiente, que estabeleceu a erradicação de todas as árvores de grande porte das necrópoles municipais, mantendo as licenças de operação em conformidade com as novas normas ambientais. “Espécies como eucaliptos e araucárias, inadequadas para esses espaços, foram retiradas e estamos agora promovendo a recomposição da arborização”, explica Bueno.

O plantio de novas espécies no Cemitério Cristo Rei deve ter início sexta-feira e contemplará tanto a parte interna, quanto externa. “Nesta quinta estaremos fechando o levantamento técnico onde projetamos realizar o plantio de 700 árvores naquele local, entre quaresmeiras, hibiscos e citronelas (parte interna), e oitis na parte de fora”, informa José Luiz Porto, secretário Municipal da Agricultura.

De acordo com ele, são espécies que chegam o no máximo 2,5 metros de altura. “Árvores que vão promover sombra sem danificar os túmulos ou causar risco de acidentes mediante queda”, comenta Porto. As mudas de hibiscos em plantio são de diferentes cores. “Além da questão do conforto proporcionado pelo sombreamento, irão promover o embelezamento dos nossos cemitérios com flores”, argumenta o secretário.

Com relação às mudas de citronela, Porto conta que a intenção é reforçar os cuidados preventivos ao mosquito transmissor da dengue. “A citronela é conhecidamente uma planta repelente e a presença dela em nossos cemitérios vai contribuir dentro das ações de combate ao Aedes aegypti”, justifica.

O mesmo padrão arbóreo será também executado no Cemitério Municipal do Distrito de Pirapó. “Estimamos que também serão necessárias cerca de 700 mudas entre quaresmeiras, hibiscos, citronelas (parte interna) e oitis (lado de fora)”, conclui José Luiz Porto, secretário Municipal da Agricultura.

Novo cemitério – A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) lembra que desde outubro do ano passado comercializa antecipadamente jazigos do Cemitério Municipal Morada da Paz, que está sendo estruturado em área de dois alqueires adquirida pela prefeitura na Gleba Nova Ukrânia, junto ao Cemitério Ucraniano. O primeiro lote engloba a venda de 750 jazigos da “Quadra Cedro”, sendo 500 espaços de duas gavetas, com valor de R$3 mil cada, e 250 espaços com quatro gavetas, ao valor de R$6 mil cada. O pagamento à vista dará direito a 10% de desconto e, independente da opção de gavetas, o comprador poderá optar pelo parcelamento em até 12 vezes.

Os recursos arrecadados com a venda antecipada dos jazigos serão revertidos na estruturação do novo cemitério municipal. Além dos 750 espaços, a primeira etapa consiste na construção dos blocos administrativo e de serviços, salas de velório, além do espaço de estacionamento, com investimento de aproximadamente R$3 milhões.

As vendas dos jazigos acontecem na sede da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), localizada na Rua Gastão Vidigal, 777, próximo ao terminal urbano de passageiros. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais, comprovante de renda e endereço. O telefone para contato é o 3422-1053.