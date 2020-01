Baile da Terceira Idade volta nesta sexta-feira

O Baile da Terceira Idade está de volta nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 13h30 horas, no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), no Jardim Aeroporto. A retomada da atividade já no início de janeiro atende pedido do prefeito Junior da Femac que destaca a importância desse momento de lazer para os idosos de Apucarana.

A Secretaria de Assistência Social reforça que, a partir da próxima semana, o cronograma dos bailes da Terceira Idade, realizado às quartas-feiras e sextas-feiras, volta ao normal. O Centro de Convivência dos Idosos, portanto, começa a realizar seu tradicional baile do meio da semana no dia 15 de janeiro, a partir das 13h30.

Já o baile das sextas-feiras volta a ser realizado no SESC a partir do dia 17 de janeiro, com início às 13h30. “Esta é uma atividade que vem sendo mantida na gestão do prefeito Beto Preto desde 2013 e faz parte do programa municipal “Viver 80” que visa valorizar os idosos em todos os aspectos”, afirma Junior da Femac.

Normalmente, os bailes são prestigiados por cerca de duzentas pessoas que, por algumas horas, se divertem com um repertório bastante eclético, que inclui xote, bolero, vanerão, marchinhas e sertanejo dançante.