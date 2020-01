Sisu abre 671 vagas em universidades de Apucarana e Jandaia do Sul

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser feitas de 21 a 24 de janeiro deste ano. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula dos selecionados deverá ser feita de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera também entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro.

Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana, são ofertadas 294 vagas para sete cursos. Para o diretor da UTFPR, Marcelo Ferreira, o Sisu é um critério importante utilizada atualmente para a entrada de novos alunos na universidade. “ A importância do Sisu é devido ao fato de exigir um conhecimento de excelência por parte dos candidatos, selecionando melhor os estudantes”, comenta.

De acordo com o diretor, a expectativa é que este ano todas as vagas sejam preenchidas. “A UTFPR já é reconhecida como uma das melhores instituições do país e o campus de Apucarana possui nível de excelência do seu corpo docente e técnicos administrativos. A estrutura das salas de aula e dos laboratórios, leva muitos candidatos a escolher o nosso campus”, explica.



Além da UTFPR, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar)/Fecea também oferta 330 vagas para 13 cursos. Já a Universidade federal do Paraná (UFPR), de Jandaia do Sul, oferece 47 vagas para 5 cursos.

Sobre o Sisu

O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar é preciso ter obtido nota acima de zero na redação do exame.



Para o primeiro semestre de 2020 valerão as notas do Enem 2019. Os resultados das provas, que foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro serão divulgados em janeiro na Página do Participante e no aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Ao todo, 3,9 milhões de candidatos participaram de pelo menos um dia de prova do Enem.

As regras e a quantidade de vagas que serão oferecidas no ano que vem pelo Sisu ainda não foram divulgadas. No primeiro semestre deste ano, foram ofertadas 235,5 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país.