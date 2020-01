Semáforos em sistema de alerta complicam o tráfego de veículos na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

Os semáforos instalados na Avenida Minas Gerais, no cruzamento com a Rua Grande Alexandre, na Vila Nova, apresentaram problemas de funcionamento nesta quarta-feira (8), em Apucarana.

Motoristas que passaram pelo local informaram que os semáforos que regulam o tráfego de veículos no trecho estavam em sistema de alerta, com luz amarela piscante. O problema causou transtorno aos condutores que passaram pelo local, sobretudo para os que estavam na Rua Grande Alexandre e tentavam ingressar na avenida, por causa do grande fluxo de veículos da Minas Gerais.

O superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) Carlos Mendes, disse que encaminhou técnicos ao local para resolver o problema. Segundo ele, as equipes já estavam trabalhando na troca de um dispositivo, às margens da Avenida Brasil, próximo ao Tropical Shop. "Os técnicos vão resolver o problema imediatamente", afirmou Mendes.