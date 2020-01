Escola de Artes abre inscrições no final do mês em Apucarana

A equipe da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur) já prepara as atividades para o ano de 2020. “Temos recebido muitas ligações de pessoas interessadas em se inscrever nas diversas atividades oferecidas gratuitamente pelo município. Comunicamos que as inscrições têm início no final deste mês de janeiro”, esclarece professora Maria Agar Ferreira, secretária da Promatur.

As matrículas para a Escola Municipal de Artes deverão ser feitas de 29 a 31 de janeiro, das 8 às 18 horas, no hall do Cine Teatro Fênix. “Na parte de Música, vamos oferecer aulas de violão, violino, violoncelo, bateria, piano, saxofone, clarinete e flauta transversal, com turmas de violão no Cine Teatro, Centro da Juventude e Praça CEU e demais instrumentos somente na Praça CEU”, informa Maria Agar.

Na Dança, haverá turmas de Dança Clássica e Moderna com aulas no Cine Teatro, Praça CEU e Centro da Juventude. “As turmas de teatro terão atividades no Cine Teatro e Centro da Juventude”, complementa a secretária. O início de todas as atividades acontece no dia 2 de março.

Investimento – No mês passado, a Escola Municipal de Música garantiu mais um lote de instrumentos. Através de autorização do prefeito Júnior da Femac, foram adquiridos 20 violões infantis, 10 violinos infantis e 3 violoncelos, com recursos do município de quase R$ 12 mil. “Esse novo lote vem se somar aos 160 instrumentos que a Escola Municipal de Música adquiriu quando iniciou suas atividades em fevereiro do ano passado. Na ocasião, a prefeitura comprou, também com recursos próprios, 100 violões, 30 violinos, 2 violoncelos, 1 piano digital, 2 pianos de armário, 1 piano de cauda, 3 baterias, 8 clarinetes, 4 flautas transversais, 4 saxofones, 2 trompetes e 2 pratos sinfônicos”, lembrou Júnior da Femac.

O objeto da administração municipal é de, a partir do aprendizado ofertado dentro da Escola Municipal de Música, formar a Orquestra Sinfônica de Apucarana.