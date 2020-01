Prefeitura divulga resultado do concurso de decoração natalina

A prefeitura de Apucarana divulgou hoje (8) o resultado do concurso de decoração natalina “Noite de Luz”. A residência vencedora está localizada na Rua Marcílio Dias, 281, no Jardim Shangri-lá e receberá a premiação de R$ 1 mil.

“A residência vencedora possui riqueza de elementos, em harmonia dentro do arranjo natalino. Trenó com luzes, pergolado iluminado, árvores das mais diversas cores e tamanhos decoradas e iluminadas, entre outros enfeites. Esse espaço tem toda a magia que o Natal em Apucarana propõe, sem perder a graça e o significado dos símbolos natalinos”, avalia da secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), Maria Agar.

O segundo lugar ficou com a residência da Rua Adolfo Pedrosa Silva, número 500, no Jardim América. “A casa transmite a alegria das luzes e a energia do natal. A decoração combina toda a brasilidade da nossa terra com os elementos natalinos. O trenó, o presépio, as árvores, as luzes alegres e coloridas, e traz ainda toda a alegria do ano novo para a decoração, com duas taças que festejam a chegada de 2020”, descreve Maria Agar.

O terceiro lugar foi conquistado pela casa da Rua Ricardo de Miqueli, 68, no Distrito do Pirapó. “Nessa residência, o importante foi que todos os símbolos natalinos foram mantidos com elegância e equilíbrio. A árvore acima da casa surpreende e encanta. Temos elementos ainda que remetem ao nascimento do menino Jesus, em um presépio bem montado e iluminado no jardim, lembramos ainda da entrada iluminada, onde a própria casa deseja “Feliz Natal”, detalha Maria Agar.



A entrega das premiações será no dia 27 de janeiro, às 20 horas, dentro da programação festiva do aniversário da cidade, na Praça Rui Barbosa. A casa melhor enfeitada receberá R$ 1 mil, o 2º lugar ficará com R$ 800 e o 3º lugar com R$ 500. O concurso é coordenado pela prefeitura, através da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur).



“Obrigada a todos que atenderam nosso chamado e enfeitaram suas casas para ajudar a criar um ambiente especial de Natal na cidade. Parabéns as três melhores decorações avaliadas pela comissão avaliadora”, deseja o prefeito Junior da Femac.