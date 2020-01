Simepar prevê tempo instável em Apucarana e região

Nesta quarta-feira (8) a frente fria se afasta para o oceano Atlântico na altura do litoral de São Paulo. Mas o ambiente atmosférico ainda encontra-se instável e favorece para a formação de nuvens mais desenvolvidas e com potencial para provocar chuvas no Paraná, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

As temperaturas têm previsão de uma elevação um pouco mais lenta se comparado ao dia anterior, enquanto o céu se mantém com mais nuvens no leste.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 20ºC a temperatura deve chegar na casa dos 26ºC. Existe a previsão de dois milímetros de chuva.

De acordo com o Simepar, na quinta-feira (9) praticamente não se observa a previsão de mudanças nas características do tempo sobre o Paraná. Temos no início do dia uma maior presença do sol, deixando o ambiente mais aquecido e a partir da tarde surgem as típicas chuvas de verão, rápidas e com distribuição irregular.



Amanhã a temperatura deve ser de 27ºC e existe a possibilidade de seis milímetros de chuva.