Agência do Trabalhador já atendeu 150 pessoas neste início de ano; assista

Diversas pessoas a procura de uma colocação no mercado de trabalho formal já passaram pela Agência do Trabalhador de Apucarana nos primeiros dias de 2020. O atendimento da Agência foi retomado na última segunda-feira (06), e apenas nos dois primeiros dias, 150 pessoas já haviam passado por ali buscando encaminhamentos para emprego. Somado ao atendimento geral, incluindo orientações e entrada nos pedidos de seguro desemprego, foram 220 pessoas atendidas nos dois primeiros dias de funcionamento do ano novo.



De acordo com o gerente da Agência de Apucarana Rodrigo Lievore, a maioria das empresas estão voltando do período de férias nesta semana e muitas vagas já estão sendo disponibilizadas. “Viemos de um ano difícil economicamente, as empresas recuaram nas contratações, mesmo assim, tivemos um saldo positivo aqui, com mais de 700 contratações através da Agência. Acreditamos que esse resultado deve melhorar ainda mais neste ano, e tudo indica que 2020 será produtivo na geração de empregos”, avalia Lievore.



Somente ontem (08), a Agência do Trabalhador disponibilizava 48 vagas, em diferentes áreas, principalmente confecções, setor que corresponde a 40% das opções oferecidas em Apucarana, segundo o gerente do órgão. Ele revela inclusive, que um treinamento gratuito na área da costura está sendo disponibilizado nesta semana, em parceria com uma empresa da cidade. “É uma ótima oportunidade para quem deseja trabalhar nessa área, mas não tem experiência. Essa empresa, em parceria com a Agência, está ofertando 20 vagas para um curso gratuito de costura, um treinamento que será feito diretamente na empresa, onde aqueles que se destacarem, poderão ser contratados. Para se inscrever, basta ir até a agência com a carteira de trabalho até sexta-feira (10) ”, informou o gerente.



Oportunidade



A costureira Luana Pinheiro Barbosa, de 28 anos, começou 2020 com encaminhamento na mão. Moradora de Cambira e desempregada há 2 anos, ela esteve na Agência de Apucarana e saiu de lá bastante otimista. “Foi a primeira vez que vim aqui (em Apucarana), porque sempre fui lá na minha cidade, mas nunca consegui nada. Acredito que agora vai dar certo, com este encaminhamento, vou conseguir começar o ano novo de emprego novo e ter vida nova”, disse a candidata.





Assista a entrevista: