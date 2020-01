PM de Apucarana apreende crack,cocaína e maconha; um homem foi preso

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (8), suspeito de tráfico de drogas em Apucarana. Na casa do rapaz, no Núcleo Marcos Freire, a Polícia Militar (PM) encontrou pedras de crack, cocaína e maconha.

Segundo a PM, denúncias informaram que o tráfico era intenso na Rua Euzemiro Valim Bassi. Durante patrulhamento, a equipe flagrou o suspeito em frente de uma casa.

Durante abordagem, no bolso do shorts do rapaz, foram encontrados dois pinos com cocaína e dinheiro. Já na casa do suspeito, os policias encontraram 22 pedras de crack, 25 pinos com cocaína, mais 20,86 gramas da mesma droga e 15,40 gramas de maconha,

Na casa a PM ainda encontrou R$418, dinheiro que seria do tráfico. O suspeito foi preso, e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.