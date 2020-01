Criança de 11 anos é apreendida pela PM de Apucarana por roubo a mão armada

Uma criança de 11 anos foi apreendida pela Polícia Militar (PM) na noite de ontem (07), no Residencial Sumatra, em Apucarana, realizando roubos. O menino usava um simulacro de pistola.

Duas vítimas fizeram boletim de ocorrências, ambas relatando roubo de bicicletas que estariam guardadas nas residências. Em patrulhamento pela região, policiais encontraram um menino, com as mesmas características descritas pelas vítimas dos roubos. Em abordagem, a PM percebeu se tratar de uma criança de 11 anos de idade. Ele assumiu os roubos das bicicletas, e contou que uma pessoa teria oferecido R$100 para que ele cometesse o crime.



A criança indicou o local onde estariam escondidos os produtos do roubo e o simulacro de pistola utilizado por ele. O menino revelou ainda que um maior de idade estaria junto com ele durante o roubo, mas conseguiu fugir.



O menino foi encaminhado para a delegacia, juntamente com as bicicletas roubadas e o simulacro de pistola. Feito contato com a família, uma irmã da criança compareceu para realizar o acompanhamento da situação.