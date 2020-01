Prefeitura anuncia recape em ruas de paralelepípedo do Pirapó

Neste mês de janeiro, para marcar o aniversário da cidade, o prefeito Junior da Femac está percorrendo bairros e distritos para anunciar obras. Nesta semana, ele esteve no Distrito do Pirapó, onde autorizou o recape de três ruas, que atualmente são em paralelepípedo.

De acordo com Junior da Femac, serão investidos cerca de R$ 300 mil de recursos do próprio Município. “Estamos atendendo a um pedido do vereador Poim. Pedimos desculpas aos moradores, pois essa obra já deveria ter sido executada. Apucarana paga muitas dívidas feitas em gestões anteriores e, ao longo de todo o ano passado, fomos guardando esse dinheiro”, frisa Junior da Femac.



As vias que serão recapeadas são as ruas Cesário Festi, Valentin Fenato e Cesar Betiati, somando uma área de 3.800 metros quadrados. O prefeito lembra que as três ruas se encontram nas proximidades de um posto de combustíveis, local que por esse motivo é conhecido como “pé de galinha”.

“As ruas, além do fato de estarem próximo de um posto de combustíveis que registra grande fluxo de veículos, também facilitarão o acesso à praça e à igreja que ficam nas proximidades. É uma obra bastante solicitada pela comunidade, pois o paralelepípedo já não atende mais as necessidades dos moradores”, pontua Junior da Femac.