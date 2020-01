Coordenador do Procon Apucarana esclarece sobre taxas do cheque especial; Assista

Início de ano, época de muitas contas a pagar, e muitas vezes, o cheque especial é visto como uma saída. Mas atenção: é preciso prudência para tomar essa decisão.

O cheque especial terá juros limitados a partir agora. Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.

Além disso, o Conselho Monetário Nacional, CMN, autorizou as instituições financeiras a cobrar, a partir de 1º de junho, tarifa de quem tem limite do cheque especial maior que R$ 500 por mês. Equivalente a 0,25% do limite que exceder R$ 500, a tarifa será descontada do valor devido em juros do cheque especial.

Cada cliente terá, a princípio, um limite pré-aprovado de R$ 500 por mês para o cheque especial sem pagar tarifa. Se o cliente pedir mais que esse limite, a tarifa incidirá sobre o valor excedente. O CMN determinou que os bancos comuniquem a cobrança ao cliente com 30 dias de antecedência.

"Tenham o cuidado no momento de utilizar esse limite de crédito. Esse limite tem um custo. Com essa nova modalidade, pode ser que a pessoa possa até ter uma organização melhor," detalha José Carlos Balan, diretor do Procon Apucarana.

As novas taxas geram uma preocupação, pois o número de pessoas endividadas pode aumentar.

"Temos uma pesquisa do SPC Brasil, que mostra que 30 milhões de brasileiros estão endividados. Desses,24% são devedores de cheque especial, o que corresponde a mais de sete milhões de pessoas. Qual a recomendação, tenham cuidado no momento de utilizar esse limite de crédito. Ou não use. Se não souber administrar, a situação vai ficando casa vez mais difícil," enfatiza Balan.

O diretor do Procon também aproveitou para falar sobre as compras de materiais escolares.

"Pesquisem, vejam os preços. E confira a lista, se na lista tiver por exemplo papel higiênico, copo, enfim, produtos que não sejam didáticos, não compre. E lembrando, os pais tem o direito de comprar o material escolar onde quiser, não é preciso comprar onde a escola recomenda," finaliza.

O Procon de Apucarana fica localizado na Av. Mun. Corifeu de Azevedo Marquês, no centro da cidade. O telefone de lá é (43) 3425-2034