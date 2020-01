Voluntários fantasiados de “Homem-Aranha” visitam pediatria do Hospital Materno Infantil

Um grupo de amigos realizou uma visita voluntária para as crianças internadas no setor de pediatria do Hospital da Providência Materno Infantil fantasiados de Homem-Aranha.

Mateus Lopes, representante do grupo, conta que os amigos se vestem do personagem, pois as crianças acreditam nos poderes do super-herói. “Podemos trazer um pouco mais de alegria nesse momento difícil para as crianças que estão aqui”, comenta.

A pequena Heloá recebeu a visita e ficou encantada com a surpresa. “Ver ela feliz, conforta a gente. Ficamos muito contentes de ver essa ação com as crianças, pois isso acaba distraindo elas, que façam isso sempre”, afirma Denis Cristiano, pai da Heloá.

Juliana Colla enfermeira supervisora do Hospital Materno Infantil, afirma que essas visitas ajudam no tratamento dos pequenos. “A chegada desses personagens deixa o ambiente hospitalar mais aconchegante e acolhedor, eles adoram os super-heróis e quando a equipe os vê felizes, essa emoção é repassada para nós também”, diz.