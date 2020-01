UBS do Interlagos será inaugurada na programação do aniversário da cidade

A inauguração da sede própria Unidade Básica de Saúde (UBS) Elaine Mazur, do Residencial Interlagos é um dos momentos mais esperados dentro da programação de aniversário 76 anos de Apucarana. A data da entrega desta unidade de saúde, que vai atender uma das regiões mais populosas da cidade vai ser definida nos próximos dias, quando também deverá ser confirmada a presença do secretário de estado da Saúde, Beto Preto.

A infraestrutura de acesso a UBS está concluída, com a pavimentação das ruas Amélia Fonteque e Ermínio Fernandes que também dão acesso, partir da Rua Cristiano Kusmaul, ao prédio da futura escola do Interlagos, denominada José Domingos Scarpelini.

UBS do Jardim Interlagos, que recebe o nome da ex-servidora da saúde Elaine Mazur, já funciona provisoriamente em um imóvel alugado. A nova sede, com 302 m² de área edificada, conta com consultório odontológico com dois gabinetes; três consultórios médicos, salas de espera, inalação, estocagem de medicamentos, curativos, vacinas, coletas e de administração, além de uma sala maior para atividades do Programa Saúde da Família (PSF), sanitários, copa/cozinha e garagem externa para ambulância.

“A nova estrutura vai atender a população do Interlagos e outros bairros próximos com mais espaço e conforto. É mais uma conquista da gestão Beto Preto”, afirma o prefeito Junior da Femac.

“Toda equipe de profissionais que atua na sede provisória da UBS Elaine Mazur começará a trabalhar no novo endereço logo após a inauguração”, informa o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta.

Um investimento de R$ 586.532,12, com R$ 408 mil de recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado Dr Rosinha que estava perdida e foi recuperada, e mais R$ 178 mil de contrapartida do Município, o prédio da nova UBS do Interlagos foi construído numa área de 20 mil metros quadrados, na Rua Cristiano Krusmaul, na altura da Rua André Kurilo.