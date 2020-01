Tempo deve ficar instável em Apucarana e região

A frente fria se aproxima do Paraná e entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul uma área de baixa pressão se intensifica. Essa configuração de tempo favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade em todas as regiões paranaenses, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Nas regiões Oeste, Sudoeste, centro-oeste, Noroeste e Sul as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, por isso o volume de chuvas previsto é maior nesses setores do estado. Nos Campos Gerais, Leste e Norte Pioneiro, as chuvas mais expressivas ocorrem a partir da tarde.

Ao amanhecer Apucarana registrou 19ºC, a temperatura não deve subir muito, a previsão é de 25ºC para esta tarde. Existe a previsão de pelo menos 10 milímetros.

Uma frente fria se afasta para o interior do Oceano Atlântico na altura do sul do país, nesta quarta-feira (8). Contudo, instabilidades associadas a frente fria, causam chuvas no Paraná. As temperaturas têm previsão de uma elevação um pouco mais lenta se comparado ao dia anterior, enquanto o céu se mantém com mais nuvens no Leste.



Amanhã deve chover pelo menos 13 milímetros. A temperatura máxima será de 26ºC.