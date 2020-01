Mulher não entrega salário para marido ir até bar e é agredida em Apucarana 

Um homem de 56 anos foi preso por violência doméstica após tentar enforcar a própria esposa. A violência doméstica aconteceu na noite de segunda-feira (5), no Jardim Colonial em Apucarana.

A vítima de 69 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e disse que o marido chegou com sinais de embriaguez. Conforme a mulher, o esposo pediu mil reais, do salário dela, para retornar para o bar.

Segundo a vítima, ela sabendo que o valor iria fazer falta no orçamento doméstico, não entregou o dinheiro para ele. O homem ficou nervoso, realizou diversas ameaças, ofendeu a mulher e ainda tentou enforcá-la.

A mulher disse que já está dormindo a uma semana no quarto dos fundos da residência, com a porta trancada, pois tem muito medo do marido.

O homem foi preso e levado para a 17º Subdivisão Policial de Apucarana.