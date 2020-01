Vila Nova vai receber unidade do programa Meu Campinho

A praça defronte ao Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas de Apucarana vai receber o Programa Meu Campinho, complexo de lazer do Governo Estadual que oferece, entre outros equipamentos, campo de futebol com grama sintética, playground, área de convivência e iluminação. O investimento será possível graças a uma emenda parlamentar de autoria do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), intermediada pelo líder comunitário Gabriel Caldeira.

O contrato de repasse do recurso junto à Caixa Econômica Federal (CEF), na ordem de R$410 mil através do Ministério da Cidadania, foi oficializado nesta segunda-feira (06), em ato na Prefeitura de Apucarana, entre o prefeito Júnior da Femac e o gerente da agência local da CEF, Paulo Sérgio Talevi. “É uma verba a fundo perdido, que vem carimbada para este projeto na área do esporte, nos moldes do que já temos no Distrito de Pirapó, e que vai beneficiar toda esta grande região da Vila Nova, além dos alunos do colégio agrícola”, pontua o prefeito Júnior da Femac.



Agradecendo ao ex-deputado por destinar o recurso para Apucarana, Júnior enalteceu o papel do líder comunitário. “O Gabriel Caldeira é um amigo pessoal e, sobretudo, um amigo da gestão Beto Preto, tendo ajudado muito na conquista deste projeto”, disse o prefeito.



Além do local, a prefeitura vai entrar com uma contrapartida financeira de cerca de R$48 mil. “Com a assinatura dos contratos, o processo segue agora para a superintendência regional da Caixa em Londrina para aprovação dos projetos, da contrapartida municipal e, assim que obtivermos o “OK”, daremos início à licitação para execução do projeto”, explica Júnior da Femac. A expectativa é de que todo o trâmite burocrático seja cumprido até o mês de abril.

O gerente da CEF, Paulo Sérgio Talevi, confirma a projeção da prefeitura. “Acredito que entre três a quatro meses a Caixa já esteja liberando o projeto para contratação. Lembrando que trata-se de recursos federais, mais uma importante parceria do Governo Federal com o Município, nesta oportunidade levando dignidade e cidadania através da promoção do esporte”, destacou Talevi.



O líder comunitário Gabriel Caldeira conta que os recursos são uma retribuição do ex-deputado aos votos feitos em Apucarana. “Vai ser um projeto muito bom para a Vila Nova, que vai trazer um benefício maravilhoso para todas as comunidades das imediações”, considera Caldeira, que conta com um histórico de apoio ao esporte amador na cidade.



O ato de assinatura do contrato de repasse dos recursos também foi acompanhado pela secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro. “Apucarana ganha mais um espaço de esporte e de recreação. Uma nova unidade do Meu Campinho, que vai ao encontro do ideal da gestão Beto Preto/Júnior da Femac, que é levar o esporte cada vez mais próximo da população”, revelou Jossuela, frisando que o espaço será gerenciado pela equipe técnica da Secretaria de Esportes. “Vamos disponibilizar atividades para todas as idades, atendendo desde as escolinhas esportivas até a terceira idade. O Meu Campinho da Vila Nova vai despertar o interesse da prática esportiva nas crianças, levar alegria para as famílias, sendo um centro de valorização do esporte e promoção da saúde”, concluiu a secretária.



Marginal da Vila Reis – No mesmo ato, o prefeito Júnior da Femac também assinou com a CEF contrato para repasse dos recursos referente à emenda de R$955 mil, de autoria do Deputado Federal Diego Garcia (PODE/PR). Com intermediação do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), os recursos via Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) serão aplicados na construção de uma ligação asfaltada entre o Distrito de Vila Reis e o Jardim Curitiba até a trincheira do Exército. “A palavra é de agradecimento, tanto ao vereador Marcos, que é um batalhador por Vila Reis e pelo Jardim Curitiba e, sobretudo, ao Deputado Federal Diego Garcia, que poderia ter destinado este recurso para qualquer outro município, mas escolheu Apucarana”, assinalou o prefeito Júnior da Femac.



Com a contrapartida municipal de R$188.122,61, a capacidade de investimento com a emenda pode chegar a R$1.143.122,00. O compromisso da emenda parlamentar havia sido firmado em julho do ano passado, com os recursos sendo empenhados no último dia 24 de dezembro.



O vereador Marcos da Vila Reis frisa que a pista marginal vai restabelecer a ligação desde o Distrito da Vila Reis até o Contorno Sul. “A duplicação trouxe transtornos de acesso à rodovia aos moradores do distrito, prejudicando inclusive o comércio local. Uma marginal resolverá o problema e nos devolverá uma segunda alternativa de saída do bairro, no mesmo local da antiga, por onde hoje é proibido”, diz o vereador, cuja ligação com o deputado vem da atuação na Igreja Católica, junto ao movimento de Renovação Carismática. “Em nome dos moradores de Vila Reis agradeço ao Deputado Diego Garcia, ao prefeito Júnior da Femac e a toda sua equipe técnica, que não mediram esforços para a concretização deste convênio”, concluiu Marcos da Vila Reis.